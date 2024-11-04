和平新生天橋擬拆 北市：人本交通下天橋漸不合時宜

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）「守護和平新生天橋」團體呼籲台北市府，拿出科學證據證明天橋非拆不可。新工處則表示，人本交通觀念下，天橋漸不合時宜，政策就是逐步淘汰，但今天不拆，後續持續溝通。

台北市政府預計11月底前完成和平新生天橋拆除，保留派民眾組成的「守護和平新生天橋」團體，今天舉著「市民意見未聽，天橋不應拆」等標語在橋下抗議市府無預警拆除天橋。

發起人林玟君表示，北市工務局新建工程處未清楚說明天橋非拆不可的理由，且上個月所做的天橋評估報告，北市有13座使用年份超過40年的天橋，其中最老的已使用55年，直至今日都藉由定期維護而屹立不搖；且檢測公司報告沒有顯示有結構安全問題，市府卻決定拆除，新工處應拿出科學證據。

另外，支持天橋保存的民眾除了以藝術創作、便利貼、標語等方式彰顯支持，為了防止入口被封，繼續在橋上創作、攝影等。「守護和平新生天橋」團體表示「天橋上只要有人，入口就不會被封」，希望北市府看見天橋的生命力。

北市新工處回應，以前的道路設計是以車為主，天橋是行人遷就車輛的產物，如今人本交通觀念下，已不再這麼適用，加上北市老人漸增及輪椅族等行動不便族群，平面的行穿線比需上上下下的天橋更安全方便。

新工處指出，除非像連接建築物的空橋或是如環南高架一帶的跨堤天橋等有特殊功能性，現在政策方向就是慢慢汰換掉天橋，如此一來不用再縮減人行道空間，也讓車輛與行人的視野更開闊，最大限度降低交通事故機率。

對於民眾在現場「守橋」，新工處強調，並非今天就要拆橋，後續會如何發展也尚未定論，廠商與新工處人員也會先在現場留意情況。

交通局則回應，現行墩柱設置路口轉角處，右轉車無法清楚看見轉角行人，從行車安全角度思考，拆除有助於行車安全。

交通局說，拆除後可降低右轉行車事故，以信義基隆路口為例，拆除天橋1年後，右轉車交通事故減少6成以上。

交通局指出，天橋拆除後採最新人本路口設計，路口轉角處全面淨空，沒有墩柱影響右轉車行車視線，同時將路口行穿線退縮、增設庇護島、路口轉角處增設欄杆、行人早開時相等措施，讓車輛駕駛人更能注意到行人，全面保障行人安全。（編輯：李錫璋）1131104