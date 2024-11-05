新生和平天橋拆除成定局 蔣萬安：支持做該做的事

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）北市新生和平天橋原訂昨天開始拆除，因民眾抗議而暫緩，不過台北市長蔣萬安今天指示相關局處，為維護交通及公共安全，溝通同時也要安排拆除時間，他會支持局處做該做的事情。

蔣萬安在今天上午的市政會議中關心新生和平天橋拆除計畫，他強調，市府是以交通安全及公共安全為考量，且實際測試天橋使用率不到1成，市府是在通盤思考後才行動，絕對不是為了拆而拆。

蔣萬安向各局處表示，堅持對的事情，想清楚了就勇敢、大膽去做，他會支持所有局處做該做的事。

台北市交通局長謝銘鴻會後接受媒體聯訪表示，人行天橋是舊時代車本主義下的產物，早期的觀念是要讓車子好走，所以把人引導到走空中或地下，但在現代天橋絕對是個交通風險。

他舉例，信義基隆路口在111年7月天橋拆除後，後一年的右轉事故件數從11件減少為4件，相信搭配行人保護配套措施，新生和平路口拆橋後也能達到類似效果。

謝銘鴻指出，除了交通考量，台北市已是超高齡化社會，要顧及長者及身障者、推娃娃車的家長需求，拆橋後路口轉角淨空也有助於景觀美化。

交通局交通管制工程處及工務局新建工程處規劃5項配套措施，包含行人時相早開、在4個道路中間設置庇護島、行穿線退縮3至5公尺，並在路口轉角處增設欄杆，人行道也會配合行穿線重做斜坡道，引導行人在有行穿線的地方過馬路。

謝銘鴻說，他到現場勘查發現，和平東路右轉新生南路時，因為橋墩及樓梯遮擋，車輛駕駛會難以看到行穿線有無行人，行人也無法直接看到有無車輛要右轉，將視線遮蔽拿掉對雙方都有益。

至於配套何時完工，工務局長黃一平表示，行人時相早開、道路中間增設庇護島等可以先做的會先做，但涉及人行道的工程須搭配橋體拆除，會慢一些。

黃一平說，新生和平天橋目前已經封閉，會持續跟地方溝通、說明應以拆除為宜，並規劃請文化局協助凝聚地方共識，將城市記憶以照片、影片或其他方式永續留存。（編輯：蕭博文）1131105