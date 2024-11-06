北市營業用臨停區達106格 即日起取締違停車輛

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）為減少長照、貨車、計程車等營業用車種因臨時停車需求而違規，台北市交通局累計劃設106格「營業用共用臨停區」，持續推動之餘，即日起開始取締非規定車種或久占車輛並拖吊。

台北市交通局首創「共用臨停區」4月上路，僅提供計程車、貨車、復康巴士及長照車輛4類車種臨時停車，截至9月底累計設置106格。

台北市交通局停車管理工程處企劃科長梁力元今天在記者會上表示，政策目標是避免營業用車輛違停阻礙交通，甚至對用路人產生風險，也希望提高單一車格的週轉率，在空間有限的情況下創造最大效益。

梁力元指出，共用臨停區上路後，發現許多一般小型車或騎車民眾不清楚車格用途而誤停，所以做了3項精進，包含將車格從6公尺加長到7公尺並額外在車尾劃設1公尺紅線，以及將車格名稱加上「營業用」3個字，同時改善牌面公告提升識別度，此後誤停狀況大幅減少。

他說，上路半年以來，營業用共用臨停區逐漸受到里長及業者的好評，帶動地方需求上升，目前已收到130處劃設申請，預計年底前總格數可達到120格。

此外，梁力元表示，即日起開始取締非計程車、貨車、復康巴士、長照車輛及停放超過20分鐘的車輛，依「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第9款規定開罰新台幣600元至1200元並拖吊。

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梁力元指出，大道路108號及莊敬路205號前的營業用共用臨停區已設置智慧車柱，將自動開單告發非規定車種或久占車輛，其餘車格也會逐步導入科技執法。

台北市交通局長謝銘鴻說，由於在劃設營業用共用臨停區的同時，也是在跟其他車種的車格爭奪空間，所以推動過程需要大量溝通，鼓勵民眾以公共服務需求為優先，而不是將公共道路私人化，慢慢培養優良的停車文化，期待最終讓民眾叫車時可以約在特定車格而不是隨意違停。（編輯：方沛清）1131106