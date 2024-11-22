護橋團體偕議員再抗議 批北市府霸道拆和平天橋

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市政府拆除和平新生天橋，護橋團體今天與市議員再召開記者會抗議未溝通、霸道拆橋。另有學者表示，可考慮把拆一半的天橋留下，當成紀念空間使用。

民進黨台北市議員簡舒培、何孟樺今天與「守護和平新生天橋公民團體」召開記者會，簡舒培批評台北市長蔣萬安最年輕，但做的事情比前台北市長柯文哲還霸道。

何孟樺指出，其他文資從提報至現勘約需1至3個月，和平新生天橋卻只花1星期，讓外界不免懷疑是不是文資會被奉交指示，批評蔣市府處理京華城、台智光、虐童案時都沒有這麼高效率。

台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣建議，可考慮將拆到一半的天橋結合部分遺構，當成紀念展示空間。

台灣空間規劃設計產業工會理事長蘇伯昇指出，拆除天橋工程緊臨加油站，沒有安全維護，非常危險，北市府應暫緩施工。

護橋發起人林玟君表示，她還沒收到文資會議相關資料北市府就開拆天橋「應該是史上最速件」，柯文哲時期就討論過天橋存廢，多數民眾都反對拆除。（編輯：戴光育）1131122