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獨家／柯文哲稱被開價2億美元當副手 北檢查無不法簽結
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和平新生天橋開拆遭指違職安法 北市：適時勞檢

2024/11/20 11:11
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市政府昨天晚間開始拆除和平新生天橋，在場見證的「守護和平新生天橋」團體發現，工人高空作業時疑似未穿戴安全帶，有違法之虞。台北市勞檢處表示，將適時派員檢查。

台北市長蔣萬安5日拍板拆除和平新生天橋，台北市文化局當天收到民眾提報此天橋為文化資產，隨即發文台北市工務局新工處要求暫緩拆除，並迅速邀集6名文資審議會委員在13日前往現勘。

文化局昨天上午指出，委員全面性評估後一致認為和平新生天橋不具文化資產價值潛力，不予列冊追蹤，新工處同一時間啟動拆除準備作業，封橋、部署重機具、請警方到場戒備。

和平新生天橋於昨天晚間11時開始拆除，護橋團體手持「保護城市文化記憶 告別粗暴蔣萬安」等旗幟與標語遶行天橋、多次高喊「不要再拆了」試圖阻擋，並質疑工人在橋體上高空作業時沒有穿戴安全帶、焊接時沒有配戴安全面罩及防護眼鏡等，涉違反職業安全衛生法。

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在警方協助維持秩序下，天橋南側橋面迅速在今天凌晨1時30分落地，較施工單位原先預期時間提早約1.5小時，並在今天上午6時前讓道路復舊恢復通行。新工處規劃，接下來將依逆時針順序拆除其餘3側橋面，再拆除橋墩及樓梯，預計30日前完工。

台北市勞動檢查處表示，尚未接獲此工程有違反職業安全衛生相關法規的檢舉，但勞檢處已預先告知施工單位應依法作好安全防護設施，施工期間也會適時派員實施檢查，要求主辦機關及監造單位加強監督管理。（編輯：戴光育）1131120

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