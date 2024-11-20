北市和平天橋落地走入歷史 護橋團體要求取回私物

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市拆除和平新生天橋，南側橋面約今天凌晨1時30分左右被切割完成並落地，護橋團體一度大喊「把橋放回去」，並說還有許多與民眾共同創作的物品在橋上，應該還回來。

台北市政府宣布，和平新生天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤；工務局新建工程處表示，將利用19日至30日夜間11時至隔日6時交通離峰時間施工並進行交通管制；拆橋工程昨天晚間11時開始。

護橋團體守在現場持續抗議市府強拆、施工不合規定等，約凌晨1時30分左右南側橋面已完成切割、33分落地，這座逾40年的天橋正式走入歷史。

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護橋團體在拆除現場開臉書直播，大喊「不要再動了，把橋放回去」，並罵廠商不要躲在警察後面、出來面對「你們不出來溝通我們就不走」。

護橋團體並表示，因為市府突如其來封橋，導致許多私人物品都還在橋上，包含燈條、布條、留言板跟許多民眾一起參與的創作等，這是整座城市一起寫下的記憶還有公民參與的過程，要求廠商幫忙拿下來並蒐集起來讓他們取回。（編輯：洪啓原）1131120