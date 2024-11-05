大巨蛋包廂 北市體育局：將要求公開租借制度

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北大巨蛋漏水受關注，北市議員簡舒培質詢颱風康芮離台後有無派人前往了解是否漏水，體育局回應，9日前派員勘查。此外，包廂屬場館使用權，體育局將要求遠雄公開租借制度。

台北市議會財政建設委員會今天上午針對「台北市招商概況、BOT案件推動情形及近期議會關注案件」進行專案報告。民進黨議員簡舒培質詢，颱風康芮襲台期間，北市有雨勢，因大巨蛋漏水，北市體育局有無派人前往了解是否有漏水狀況。

簡舒培說，北市體育局先前的資料提到已限期遠雄在10月31日前完成並改善漏水，否則會依契約處以每天新台幣10萬元罰鍰，且能按日累計開罰，最重可罰300萬元，但颱風康芮襲台之後，市府有無派人前往了解大巨蛋現況。

此外，民進黨台北市議員何孟樺、張文潔關注大巨蛋營運績效，包含如場內包廂及場館回饋等議題。

針對處理大巨蛋漏水狀況，體育局官員在議會委員會回應，11月2日、3日大巨蛋有賽程，當時回報未出現漏水，9日前會派員跟技師前往現場勘查，且已發文給遠雄要求10月底前針對漏水應改善完成，若未改善就開罰。

體育局指出，依合約，遠雄應向市府報備租借場地狀況，目前仍未收到針對外租大巨蛋包廂計畫，且大巨蛋體育館使用權是有含包廂，將要求遠雄提供有關回饋天數的使用狀況。

體育局表示，合約規定在回饋檔期階段，市府對大巨蛋包廂有使用權，會要求遠雄公開租約並設定合理租賃機制，若未完成報備且未依合約要求，最重可要求包廂對外營運。

體育局指出，至於大巨蛋今年績效評估，明年1月會先派員前往實地訪查及蒐集資料，預估9月召開會議討論大巨蛋績效營運及包廂使用狀況等內容。（編輯：李錫璋）1131105