中央總預算卡關 北市：最壞情況需先墊付補助款

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（中央社記者劉建邦台北24日電）中央政府總預算案卡關，台北市主計處長鄭瑞成今天在議會表示，若中央總預算未過，預估最壞情況是中央補助款254億元部分，需先由市庫墊付，但須經議會同意。

台北市議會財政建設委員會上午召開業務單位工作報告與詢答，台北市政府主計處等單位列席。民進黨議員簡舒培質詢，中央政府總預算持續卡關，若立法院到12月底仍未完成審查，是否會影響台北市政府。

簡舒培進一步指出，北市府曾遇過立法院審查中央預算速度較慢，導致社會局在2020年遲撥2個月育兒津貼，加上當時又遇到過年，嚴重影響市民權益。

民進黨台北市議員何孟樺質詢，若中央補助款未撥款給北市府，後續須台北市議會通過墊付案支應，但議會會期只到12月底，主計處應提早因應。

北市主計處長鄭瑞成答詢，中央同意補助台北市114年度補助款，約新台幣254億元，包含12億元為新增計畫、242億元為延續計畫。

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鄭瑞成會後接受媒體聯訪說，目前中央總預算卡關，針對中央補助款部分，預估最壞狀況是台北市府可能須先墊付254億元，若後續需要市庫因應，會依規定把墊付案送交議會審查。

擔任北市議會財建委員會第一召集人的民進黨議員張文潔最後要求，主計處應在1週內完成調查報告，包括中央總預算若未通過對北市府影響及評估市府需墊付金額，報告須先提供給委員會。（編輯：蕭博文）1131024