北市新生和平天橋將拆除 學童家長籲落實配套

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長蔣萬安今天裁示安排新生和平天橋拆除期程，鄰近的龍安國小學童家長表示，也許人數不多，這座天橋仍然守護了孩子安全，呼籲市府及早落實增設庇護島等配套措施。

台北市大安區龍安里長洪秋甲去年以使用率低為由，在里長座談會上提案拆除新生和平人行天橋，獲蔣萬安允諾，工務局、交通局後續規劃今年11月4日起封閉樓梯進行拆除前置作業，月底前完成拆除。

儘管周遭居民反彈並連署抗議，蔣萬安今天仍以交通及公共安全考量為由，裁示工務局、交通局溝通說明的同時安排拆除期程。

龍安國小校長鄭福來向中央社記者表示，天橋拆除後預期對通學的影響不大，因為學生多是由家長開車或騎車接送，但全校從幼兒園到6年級，每班每年都至少會到大安森林公園校外教學或班遊一次。

龍安國小家長會長林郁翔指出，城市的主體是市民，學童又是市民中特別需要關注的族群，而學童首重安全，即便人數不多，新生和平天橋仍然守護他們的通學安全，尤其下雨時更凸顯其重要性。

他表示，鄰近的古亭國小通學道路上曾有座天橋，當時拆除規劃的重要配套之一，是因為有捷運台電大樓站的聯通道可取代，這是龍安國小所缺乏的關鍵學生安全通道。

林郁翔說，遺憾市府在做成拆除天橋的決議過程中，家長端的聲音沒有再次被徵詢並納入考量。如今木已成舟、拆除成定局，只能呼籲市府一定要落實行人安全改善措施。

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居民周小姐表示，和平東路右轉新生南路口的視線受橋墩及樓梯阻擋，多年來都是車禍熱點，對車主、行人都是威脅，甚至曾有對母女過馬路時魂斷行穿線，所以她非常支持將天橋拆除，讓台灣不是行人地獄，也不是開車地獄。

工務局及交通局表示，已規劃5項天橋拆除配套措施，包含行人時相早開、在4個道路中間設置庇護島、行穿線退縮3至5公尺，並在路口轉角處增設欄杆，人行道也會配合行穿線重做斜坡道，引導行人在有安全的地方過馬路。（編輯：李淑華）1131105