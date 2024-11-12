議員索資 蔣萬安要首長把關：不合法合理就say no

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長蔣萬安今天裁示，對於議員索資，各局處提供的資料一定要合法合理，且首長必須看過、清楚內容，若真的不能給或是無法當天給「就要say no」，首長要負起責任。

蔣萬安在今天市政會議中裁示，近期有議員索資關於首長職務宿舍，造成有局處首長的家人不敢回宿舍、影響住戶安寧、增加警察巡守負擔等；還有議員索資調查中的司法案件裁定書並公開，雖然後來刪文，但一開始就不該提供跟公開。

蔣萬安強調，議員站在監督立場當然有權利索資，但各局處提供的資料要合法合理、衡量整體情況，不該損害民眾或公共利益。

蔣萬安要求各首長一定要知道議員索資內容、清楚掌握，且回覆內容首長必須看過，要合法合理，「不合理或不適合，首長就要say no，這個是首長你們要承擔的責任」；且整理資料需要時間，如果非例外或緊急狀況，首長就要站出來跟議員反映不可能當天要當天就給。

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蔣萬安並說，市政推動不是埋頭苦幹，事前溝通跟說明也很重要，他以新生和平天橋拆除為例，交通局跟工務局新工處說明之後，逐漸有支持拆除的聲音，當如果這樣的公開說明可以更早一些，很多作業的進行可以更圓滿順利。

而近日的基隆路地下道施工雖然已提前發過新聞稿，但很多民眾未得知訊息，後來塞車也是事實；昨天則有民間團體對於艋舺公園改造提出一些意見，相關單位應該要加強說明。（編輯：李錫璋）1131112