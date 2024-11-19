和平新生天橋即日起拆除 北市：不具文資潛力

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北19日電）台北市政府今天宣布，和平新生天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤，即日起開始封橋並啟動拆除作業，施工期間將擴大管制周邊道路交通。

為擋下台北市長蔣萬安拆除新生南路與和平東路口天橋的決定，「守護和平新生天橋」團體提報天橋具文化資產價值，台北市文化局5日收到申請後，迅速邀集6名文化資產審議會委員，在13日辦理現勘。

文化局今天透過新聞稿表示，6名委員當天聽取提報人、民眾及市府相關單位陳述意見，說明提報理由、建物現況、天橋結構特色、拆除規劃及配套措施等後，秉持自身專業全面性評估此案是否具古蹟、歷史建築、紀念建築、史蹟或文化景觀各類文化資產價值潛力。

文化局說明，6名委員考量各方意見及所提資料，並實地勘查現況，充分了解此案情形後，一致認為和平新生天橋不符合文資法及相關法規所列的指定登錄基準，決議此案不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。

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台北市工務局新建工程處隨即宣布，今天起將封橋並接續施工，預計30日前完成拆除作業，施工期間時將擴大管制周邊道路交通，請駕駛人提前改道以節省行車時間，行經工區時耐心遵循義交人員指揮。

新工處表示，拆除完成後將持續進行路面復舊作業，施工團隊會盡量縮短施工時間，以降低對市民的影響，盼將佔據路口轉角、量體龐大的天橋拆除後，還給民眾開闊的視野，並重新定位以人為本的道路環境。（編輯：方沛清）1131119