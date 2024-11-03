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北市新生和平天橋11/4封閉 居民盼市府緩拆再議

2024/11/3 17:36（11/3 18:16 更新）
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台北市新生和平天橋4日起封閉待拆，3日許多民眾把握機會做最後巡禮，向橋致敬、告別。（中央社）
台北市新生和平天橋4日起封閉待拆，3日許多民眾把握機會做最後巡禮，向橋致敬、告別。（中央社）
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市新生和平天橋明天起封閉待拆，期盼保留的團體將在地心聲化為特展呈現，曾在此留下美好回憶的民眾也把握機會做最後巡禮；居民呼籲市府停下腳步，重新思考人民的需求。

台北市大安區龍安里長洪秋甲民國104年以使用率低為由，建議市府拆除新生和平人行天橋，工務局新工處隨後辦理試封閉，引發周邊學校反彈及網友連署反對後作罷。

洪秋甲去年7月在里長座談會上再度提案，市府考量橋齡已42年、達使用年限，安排明天起封閉樓梯進行拆除前置作業，11月底前完成拆除。然而10月底公告一貼出，反對群眾再度集結連署。

當地龍坡里長黃世詮告訴中央社記者，包含他在內，周邊居民大多希望能保留天橋，因為人車分離是最能保障行人安全的方式，且鄰近龍安國小學童校外教學都會走這座橋。

黃世詮認為，有這麼多人說這座橋有特殊意義跟保留價值，市府應該重新思考拆除的決定，就算年限到了也要先檢測結構、確認是否能透過維護確保安全無虞，「說拆就拆，我是堅決反對的」。

保留派民眾組成的「守護和平新生天橋」，昨天起在橋上舉辦特展，邀請民眾以粉筆將記憶具象化為公共藝術，吸引許多人參與創作、佇足欣賞。

已搬離台北市的龍安國小校友歐陽先生今天特地帶著老婆、小孩來散步，希望在消失前再見它最後一面。他表示，小時候都會在這座天橋上行走，「以回憶來說，當然會希望保留，但如果是為了市容發展，就要尊重附近居民的意見」。

居民莊先生說，20、30年前常常帶著唸小學的孩子走天橋上學，也許現在有紅綠燈跟斑馬線了，從橋上通行的需求不高，但這座橋乘載著社區集體共同記憶，已經有這麼多人站出來反對拆除，執政者就應該要聆聽。

莊先生指出，天橋除了讓人通行之外，也可以是大安森林公園的延伸，提供觀景功能、作為市集空間，成為市民日常生活的一部分，甚至是行銷台北的特殊景點，即便要加強結構或局部改造，以現代技術來說都不是問題，「只是有沒有心而已」。

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他批評，進步的社會一定會保存歷史及記憶，政府說拆就拆、不聆聽人民的聲音，就是對這座城市沒有感情、沒有人文精神又傲慢，「城市不是為居民而生的嗎？」

世新大學新聞學系助理教授陳秀鳳說，她在臉書上看到網友分享「那是我過世先生設計的天橋」而深受感動，所以今天特地繞過來對這座橋致敬及告別。她認為，公共政策的討論不該只有0跟1、拆或不拆，應能在雙方意見中取得平衡點，讓這座橋兼顧安全及美觀。（編輯：李淑華）1131103

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