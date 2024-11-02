北市擬拆和平新生天橋 蔣萬安出席白晝之夜遭抗議

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市和平新生天橋達40年使用年限，北市府日前決議拆除，但引發民眾不滿組成「守護和平新生天橋」團體，有成員今晚赴白晝之夜活動現場持標語向市長蔣萬安表達抗議。

台北白晝之夜活動今天選在大安森林公園舉辦，公園旁就是和平新生天橋。有網友在臉書（Facebook）成立「守護和平新生天橋」社群，內容提到，和平新生天橋作為大安區重要城市景觀及交通建設，市府僅以貼在牆上的A4紙通知拆除計畫，引起網友與在地居民強烈反對。

蔣萬安晚間出席大安森林公園舉辦白晝之夜活動在致詞時，忽然有多人手舉「搶救和平新生天橋，城市記憶不能拆」、「市民意見未聽，天橋不能拆」等標語抗議，引發出席活動民眾關注，持標語民眾隨即被現場維安警察帶離。

「守護和平新生天橋」團體發言人接受媒體訪問說，北市府先前未針對拆除和平新生天橋辦說明會，僅一紙通知就要拆天橋，經要求市府才願意辦說明會，市府仍強調因天橋已達使用年限須拆除，卻未提出天橋不堪使用的詳細評估等報告。

另一名發起人林小姐表示，市府強調考量人本交通須拆天橋，但如承德民權天橋就曾裝電梯解決輪椅族、娃娃車族群上下通行狀況，認為留下天橋，反而可讓行人不用走過車流量多的馬路。

她說，當時興建和平新生天橋就是希望能協助附近國小學生通行，市府曾於2015年對拆天橋開公聽會及進行問卷調查，事後才決議不拆除，但蔣市府卻僅單方面通知，經抗議後才辦說明會。

蔣萬安被媒體堵訪回應，規劃拆除天橋是基於安全考量及人本交通，期盼可提供民眾更開闊步行空間，加上天橋超過使用年限且使用率降低，有聽到地方的意見，會持續彙整意見並加強與地方溝通及說明。（編輯：張銘坤）1131102