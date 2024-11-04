本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統促黨幹部張孟崇與妻涉收中國7400萬元介選 檢依反滲透法起訴
首頁 / 地方

拆新生和平天橋引抗議 北市：橋墩影響行車視線

2024/11/4 14:01（11/4 14:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市和平新生天橋4日起封閉待拆，民團「守護和平新生天橋」上午舉行記者會，呼籲市長蔣萬安重視當地居民意見，保障天橋對使用者的安全性、記憶性及文化地景的意義。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日
台北市和平新生天橋4日起封閉待拆，民團「守護和平新生天橋」上午舉行記者會，呼籲市長蔣萬安重視當地居民意見，保障天橋對使用者的安全性、記憶性及文化地景的意義。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市預計拆除新生和平天橋引起居民不捨抗議；台北市長蔣萬安表示請交通局跟新建工程處等單位持續溝通。交通局補充，橋墩位置影響行車安全，且很多長者等需要行人穿越線。

台北市政府預計11月底前完成新生和平天橋拆除，保留派民眾組成的「守護和平新生天橋」團體2日起在橋上舉辦特展，今天也抗議市府無預警拆除天橋。

蔣萬安今天臨時新增行程，出席颱風康芮災後復原第4次工作會報，接受媒體聯訪時被問及相關議題時表示，會請交通局、工務局新建工程處等單位持續溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通局長謝銘鴻補充，比對過情況類似的信義基隆路口，此路口天橋拆除後交通事故明顯減少，因為原本天橋墩柱的落墩位置會影響右轉車的行車視線；新生和平路口一案，交通局也是考量安全層面，拆除天橋有助行車安全。

謝銘鴻表示，交通局配套措施包含行穿線退縮、設立庇護島、欄杆等，並檢討號誌等配置，北市老人越來越多，還有很多弱勢輪椅族等，的確需要行穿線；落墩位置如果有礙於行車安全，的確必須處理。（編輯：方沛清）1131104

台北市新生和平天橋4日起封閉待拆，期盼保留的團體將在地心聲化為特展呈現，呼籲市府停下腳步，重新思考人民需求。中央社記者陳昱婷攝 113年11月3日
台北市新生和平天橋4日起封閉待拆，期盼保留的團體將在地心聲化為特展呈現，呼籲市府停下腳步，重新思考人民需求。中央社記者陳昱婷攝 113年11月3日
延伸閱讀
北市擬拆和平新生天橋 蔣萬安出席白晝之夜遭抗議北市新生和平天橋11/4封閉 居民盼市府緩拆再議半世紀的貢獻 基一信橋20日拆除走入歷史大甲車站跨站天橋街友棲身 議員：夜歸女要家人接送
謝銘鴻
北市議員指標線改實體人行道進度慢 交通局檢討北市預計11月底拍板公車新運價 票價尚無討論調整
蔣萬安
開放民間認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市災後倒樹處理速度惹民怨 蔣萬安：4日前街道復舊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：