拆新生和平天橋引抗議 北市：橋墩影響行車視線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市預計拆除新生和平天橋引起居民不捨抗議；台北市長蔣萬安表示請交通局跟新建工程處等單位持續溝通。交通局補充，橋墩位置影響行車安全，且很多長者等需要行人穿越線。

台北市政府預計11月底前完成新生和平天橋拆除，保留派民眾組成的「守護和平新生天橋」團體2日起在橋上舉辦特展，今天也抗議市府無預警拆除天橋。

蔣萬安今天臨時新增行程，出席颱風康芮災後復原第4次工作會報，接受媒體聯訪時被問及相關議題時表示，會請交通局、工務局新建工程處等單位持續溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局長謝銘鴻補充，比對過情況類似的信義基隆路口，此路口天橋拆除後交通事故明顯減少，因為原本天橋墩柱的落墩位置會影響右轉車的行車視線；新生和平路口一案，交通局也是考量安全層面，拆除天橋有助行車安全。

謝銘鴻表示，交通局配套措施包含行穿線退縮、設立庇護島、欄杆等，並檢討號誌等配置，北市老人越來越多，還有很多弱勢輪椅族等，的確需要行穿線；落墩位置如果有礙於行車安全，的確必須處理。（編輯：方沛清）1131104