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北市和平天橋將拆除 夜間11時至隔天6時交管

2024/11/19 11:22（11/19 11:54 更新）
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圖為自高處俯瞰和平新生天橋。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市府宣布新生和平天橋開拆，今天起至30日將利用夜間11時至隔日6時的交通離峰時間，擴大交通管制範圍並引導車流改道。

北市工務局新建工程處以新聞稿表示，新生和平人行天橋經民眾提報文化資產審議，已完成現場勘查及審查，將接續施工。

新工處工務科科長蕭志龍表示，新生南路與和平東路交叉正進行平面通行環境優化，除已完成的部分，佔據路口轉角龐大量體的人行天橋也將配合文化資產審議完成後拆除。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，本次天橋拆除工程將利用19日至30日夜間11時至隔日6時交通離峰時間，擴大交通管制範圍並引導車流改道，以護全通行民眾免受施工影響。

管制範圍措施，夜間11時至隔日6時管制所有車種進入，僅開放公車行駛；東西向車流將引導改道行駛溫州街；南北向車流將引導改道行駛建國南路。

洪辰儒說，施工團隊將全力注意各項施工細節，儘量縮短施工時間，以降低對市民所產生影響。（編輯：方沛清）1131119

#蕭志龍
#洪辰儒
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