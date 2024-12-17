基隆1區1室內兒童樂園達標 暖暖「露營趣」揭牌

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市長謝國樑所提出「1區1特色室內兒童樂園」政見，最後1座以「露營趣」為主題的暖暖室內兒童樂園今天在暖暖區公所5樓揭牌，5頂帳篷主題小屋帶給孩童不同驚喜。

謝國樑今天出席揭牌儀式時表示，每座室內兒童樂園在設計時，他就期待能融入當地特色，其中暖暖區有許多旅遊名勝，尤其以自然景觀居多。

他指出，透過暖東峽谷、暖暖水源地、暖東苗圃、碇內吊橋及露營村的概念，打造出專屬暖暖的「露營趣」兒童樂園，讓孩子在玩樂的同時，也能更了解地方自然景觀。

謝國樑說，暖暖室內兒童樂園的開幕，是基隆市「1區1室內兒童樂園」政策的重要里程碑，希望這座樂園能為親子創造更多美好回憶。基隆市7個行政區的室內兒童樂園已成功達標，接下來將針對7歲至12歲、13歲至18歲的兒童及青少年擴展適齡設施。

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基隆市政府表示，以「露營趣」為主題的暖暖室內兒童樂園，特色遊具有樹屋溜滑梯及吊橋區、主山巒攀爬球池區、帳篷主題小屋及戶外野餐市集區。

市府指出，一進入暖暖室內兒童樂園就能看到草皮上架設著5頂帳篷主題小屋，每個帳蓬裡都有不同驚喜，有木粒沙池區、積木區、釣魚區等，讓孩子們有在球池及滑梯中翻滾的動態體驗，也能夠透過帳蓬內靜態遊戲過程中感受到露營樂趣。（編輯：戴光育）1131217