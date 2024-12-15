基隆籌組SBL籃球隊經費惹議 市府：尊重外界意見

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（中央社記者沈如峰基隆15日電）基隆議員張之豪今天說，市府規劃用教育基金設SBL（超級籃球聯賽）在地籃球隊，但基隆市長謝國樑改口以產發處經費為考量，市府錯、亂編預算。基隆市府表示，尊重外界建議。

基隆市政府規劃以教育基金成立SBL在地籃球隊，明年起每年編列新台幣3000萬元、執行3年，首年的預算日前獲市議會通過，但外界擔憂其他教育資源分配恐遭排擠。

謝國樑昨天與罷樑團體座談時曾對此回應並承諾，明年度不會編列在教育基金項目內，將以產業的經費為考量。

民進黨基隆市議員張之豪今天指出，民進黨基隆市議會黨團日前在市議會就堅決反對謝國樑以教育基金編列經費成立SBL在地籃球隊，但謝國樑卻強行通過。

張之豪表示，謝國樑昨天又突然說相關預算明年不會從教育基金支出，而是動用基隆市產業發展處的經費，這代表市府錯編、亂編預算，如今才要亡羊補牢。成立球隊到底是為了地方產業，還是教育，市府定位不明確。

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他指出，若要發展體育，現階段應先重視地方基礎設施是否完善，以基隆多雨環境而言，許多設施都不足，也無風雨球場，甚是連在地學生要到外地比賽都還要對外募款籌錢，這些應要先重視。

對此，基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，設立SBL籃球隊的首年預算日前已獲市議會通過，基於尊重市民團體的建議，未來可考慮編列在其他局處，但目的都是有助於基隆籃球人才的銜接與整體產業發展。（編輯：戴光育）1131215