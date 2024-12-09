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基隆廟口仁三路段12/10起騎樓整平施工休市

2024/12/9 16:41
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆廟口仁三路段將從明天起至22日施作騎樓整平工程，基隆市長謝國樑今天說，施工期間仁三路攤商休市，請民眾留意，至於緊鄰的愛四路夜市則不受影響，仍可繼續營業。

市府為提升市中心區人行環境，積極爭取中央補助「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，已獲得總工程經費共新台幣2454萬元，並在今年10月6日發包。

謝國樑今天在議會受訪說，對於基隆重要街道，市府會分階段分年度執行騎樓整平工程，其中，市府規劃廟口騎樓整平計畫獲得中央補助，將從明天起至22日施工。

謝國樑表示，施工範圍在仁三路段，仁三路共有60餘家攤商，除1家店面外，其餘市府已獲攤商同意施工，施工期間仁三路攤商會休市，騎樓若無法整平部分，會採用順平方式，而緊鄰的愛四路段，這次沒有要施工，會安排在下一階段施作，愛四路夜市在施工期間仍可營業。

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謝國樑表示，可能因為時空背景已不同，大家現在聽到市府要施作騎樓整平工程，無論市民或店家多數都予以支持，感謝工務處規劃多處路段積極施工，也呼籲市民盡量支持騎樓整平政策，讓大家能放心、安全走在廟口一帶街道。

基隆市政府工務處養護工程科長林賢家指出，預計第1天會將地磚打除，第2天打底，第3天鋪磚，後續接著抹縫及周邊洗石子部分加強施工，希望完工後騎樓地磚材質和色調搭配能一致，帶給民眾優質的行走環境。（編輯：張銘坤）1131209

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