民團推罷免基隆4議員 綠營指因仇恨動員

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）公民團體發動罷免國民黨立委林沛祥，另一民團則反制，發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、施偉政、陳宜和張之豪。張之豪表示，若提不出正當性的理由，就是因仇恨而動員。

基隆市公共事務學會籌備會今天在市場等處，展開募集罷免4名民進黨市議員提議書，韓姓會長表示，市長謝國樑為保護市產接管東岸商場，但這幾名市議員當初全都站在市府對立面，以此為理由要罷免謝國樑，有智慧的市民投票未讓罷免案通過，擋下罷免案。

韓姓會長說，林沛祥上任後，爭取包含客運增班等措施，民進黨市議員僅為了響應民進黨大罷免，沒有特別理由為罷免而罷免，因此要進行反制。

基隆市長謝國樑受訪表示，基隆市去年經歷對他的罷免案後，需要休養生息，呼籲大家給基隆市更多空間，不要讓基隆成為仇恨的地方。

鄭文婷指出，罷免立委是公民發起的活動，基於服務選民立場，她的服務處代收提議書，國民黨站在政黨利益的立場，發起罷免民進黨市議員，根本是反民主行為，更坐實了公民團體認為立委在立法院的表現不適任。

施偉政說，國民黨應奉勸黨籍立委們加強溝通，讓朝野更和諧，而不是在地方透過動員威脅、恐嚇地方民代，對國家政治環境沒有幫助，也會讓國民黨在社會的評價扣分。

陳宜表示，國民黨連罷免都敢做不敢當，推給從來沒有參與政治活動的側翼承擔責任，她身為議員對監督市政從未懈怠，民進黨也沒有發起罷免林沛祥，對於民團發起罷免，她認為沒有理由，感到莫名其妙，究竟是什麼理由要罷免她，根本是國民黨在操作。

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張之豪表示，如果因為沒有做好議員工作要罷免他，欣然接受，但若只因黨派而發起罷免，那請告訴市民，民進黨市議員對市政的推展有何阻礙，哪些錯誤行為導致市政出現問題，若提不出正當性的理由，就是為罷免而罷免，因仇恨而動員。

基隆市議會議長童子瑋指出，對於公民團體發起罷免，尊重大家各自的立場，相信是非民眾自有公斷。民進黨基隆市黨部則表示，若國民黨執意送件罷免民進黨市議員，黨部將極力聲援被罷免議員，同時採取反制措施，反制惡意罷免。（編輯：方沛清）1140217