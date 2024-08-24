遭藍營指與罷樑募款單位有關 基市議員張之豪否認

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（中央社記者沈如峰基隆24日電）基隆藍營今天指控罷樑團體募款單位「基隆青年陣線協會」與民進黨籍基隆市議員張之豪有關。張之豪澄清，7年前就已卸任協會理事長，不再過問，若再有不實指控一定提告。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟昨天與國民黨台北市議員徐弘庭等人，針對發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體，向監察院告發違法募資。

公民團體「山海公民拆樑行動」已回應，「基隆青年陣線協會」是「山海公民拆樑行動」在這次罷免行動中的募款合作單位，募資完全依法進行並公開透明報稅，對於指控無所畏懼。

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黃申棟今天再於臉書（Facebook）指出，「民進黨偽裝的公民團體？違法募資協會竟與民進黨籍議員大有關係」。2018年媒體曾在採訪張之豪時，直接標明張之豪就是「基隆青年陣線協會」的創會理事長。「山海公民拆樑行動」這個號稱由小市民組成的罷免團體，與張之豪成立的「基隆青年陣線協會」關係密切到可共享電話並協助違法收受政治獻金，張之豪竟還假惺惺稱「尊重」，假裝不熟。

張之豪回應說，自己確實是「基隆青年陣線協會」創始會長，但那是10年前，且在2017年就已經卸任理事長，不曾再過問協會決策，與協會財務更毫無瓜葛，若有不法，不用影射，歡迎來查。若再有不實影射指控，他一定提告。（編輯：李錫璋）1130824