藍指罷樑團體違法募資 赴監院告發

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨台北市議員徐弘庭、游淑慧及律師葉慶元、潘艾嘉等人今天向監察院告發罷樑團體違法募資。他們指出，罷樑團體透過募資平台募資，已違反政治獻金法規定，監院應積極處理；如果監察院沒有動作，不排除向地檢署告發。

罷免基隆市長謝國樑案10月13日投票，國民黨台北市議員徐弘庭、游淑慧、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟、律師葉慶元、潘艾嘉等人，今天在監察院門口召開記者會，告發罷樑團體違法募資。

游淑慧指出，這次罷樑團體是以基隆青年陣線協會在募資平台募款，協會是社團法人，設立目的是文化跟青年活動，用來進行政治募款已經是掛羊頭賣狗肉，違反協會設立目的及章程，違反人團法。

游淑慧表示，罷樑團體募得的新台幣700多萬元，至今沒有公開帳戶明細，協會應公開募款用途及明細，監察院、內政部必須依法把關。

徐弘庭指出，潘艾嘉6月初就向內政部詢問基隆青年陣線協會是否違法募款，內政部回函指出違法，請問監察院從6月到現在，為什麼該處理卻不處理。

徐弘庭表示，罷樑團體在募資平台募款，並未向主管機關申請，且罷樑團體在募資平台提到「選罷法禁止直接募款，之前所有的罷免案都有政黨跟協會協助開設專戶，他們因為沒有資源，所以做這樣的募款」，這是知法犯法最好的證據。

潘艾嘉指出，政治獻金法對於政治捐款收受、使用流程有嚴格的規定，目的是提高民主品質，確保政治活動的公平公正，結果罷樑團體透過募資平台募資，違反政治獻金法的規定，不僅無法受到主管機關監督，民眾也不知道捐款用途，呼籲監察院積極處理裁罰，杜絕亂象。

葉慶元表示，罷樑團體未經許可開設政治獻金專戶，卻直接在網路募資，依法可處3年以下有期徒刑，希望監察院調查，如果監察院沒有動作，不排除向地檢署告發。（編輯：謝佳珍）1130823