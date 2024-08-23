本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

藍指罷樑團體違法募資 赴監院告發

2024/8/23 12:48（8/23 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北23日電）國民黨台北市議員徐弘庭、游淑慧及律師葉慶元、潘艾嘉等人今天向監察院告發罷樑團體違法募資。他們指出，罷樑團體透過募資平台募資，已違反政治獻金法規定，監院應積極處理；如果監察院沒有動作，不排除向地檢署告發。

罷免基隆市長謝國樑案10月13日投票，國民黨台北市議員徐弘庭、游淑慧、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟、律師葉慶元、潘艾嘉等人，今天在監察院門口召開記者會，告發罷樑團體違法募資。

游淑慧指出，這次罷樑團體是以基隆青年陣線協會在募資平台募款，協會是社團法人，設立目的是文化跟青年活動，用來進行政治募款已經是掛羊頭賣狗肉，違反協會設立目的及章程，違反人團法。

游淑慧表示，罷樑團體募得的新台幣700多萬元，至今沒有公開帳戶明細，協會應公開募款用途及明細，監察院、內政部必須依法把關。

徐弘庭指出，潘艾嘉6月初就向內政部詢問基隆青年陣線協會是否違法募款，內政部回函指出違法，請問監察院從6月到現在，為什麼該處理卻不處理。

徐弘庭表示，罷樑團體在募資平台募款，並未向主管機關申請，且罷樑團體在募資平台提到「選罷法禁止直接募款，之前所有的罷免案都有政黨跟協會協助開設專戶，他們因為沒有資源，所以做這樣的募款」，這是知法犯法最好的證據。

潘艾嘉指出，政治獻金法對於政治捐款收受、使用流程有嚴格的規定，目的是提高民主品質，確保政治活動的公平公正，結果罷樑團體透過募資平台募資，違反政治獻金法的規定，不僅無法受到主管機關監督，民眾也不知道捐款用途，呼籲監察院積極處理裁罰，杜絕亂象。

葉慶元表示，罷樑團體未經許可開設政治獻金專戶，卻直接在網路募資，依法可處3年以下有期徒刑，希望監察院調查，如果監察院沒有動作，不排除向地檢署告發。（編輯：謝佳珍）1130823

#內政部
#游淑慧
#葉慶元
#監察院
#徐弘庭
#國民黨基隆市黨部
#謝國樑
延伸閱讀
遭指違法募資 罷樑團體：完全依法公開透明報稅
徐弘庭
車位不夠直觀年誤停3.7萬件 蔣萬安允3個月改善
游淑慧
京華城案 藍議員指柯文哲涉替業者一條龍服務京華城案神秘會議疑雲 議員：柯文哲應說清楚

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：