罷樑團體籲赴電視說明會 謝國樑擬提反罷免理由
2024/8/22 19:59
（中央社記者沈如峰基隆22日電）發起罷免基隆市長謝國樑連署提案領銜人戴璟安今天到基隆市府簽署意願調查表，表達參加公辦電視罷免說明會意願，並邀請謝國樑參加釐清疑問。謝國樑說，屆時會提出反罷免理由。
中央選舉委員會日前宣布謝國樑罷免案成立，將在10月13日投票。
戴璟安下午前往基隆市民政處在調查表勾選「利用有線電視辦理公辦電視罷免說明會」，並表示希望謝國樑共同出席，公開向大眾解釋市政問題。
戴璟安接受媒體採訪時表示，罷免案從來就不是一朝一夕造成的，發起罷免的公民團體從3月初發動罷免至今，已有半年時間，相信謝國樑已有很多機會可以站出來向市民釐清市政問題，而不是等罷免成案後，才站出來與民眾溝通對話。
基隆藍營昨天指出，東岸商場部分訴訟案日前經法院審理，已駁回舊廠商主張，罷免已失去正當性。
戴璟安對此回應表示，市府眼光相對狹隘，光是提議罷免團體所提出的罷免理由就不只是東岸商場這個議題；而且東岸商場這個議題，提議罷免團體所訴求是市府程序爭議問題，而不是產權問題。
針對這次罷免投票案預計要花費新台幣2500萬元的說法，戴璟安說，這有點倒因為果，如果市府團隊一開始就願意出來解釋民眾的質疑，罷免案就不會成立。相較於2500萬元，如果把市府的花費列開，就會發現2500萬元只是九牛一毛而已。
謝國樑今天上午接受媒體採訪時指出，已針對公辦電視罷免說明會在積極準備中，屆時會提出反罷免理由。
謝國樑表示，10月13日後，市府預計每年的第4季邀請罷免團體代表到市府演講、與市府對話，且只要他在任一天，市府就會繼續與罷免團體保持正向積極對話，並把罷免團體好的意見會納入未來施政參考。（編輯：戴光育）1130822
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