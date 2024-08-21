罷免謝國樑案 基隆藍營稱政治陽謀、綠營反指抹黑

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆藍營今天說，民進黨與公民團體操弄東岸商場來罷免謝國樑，是民進黨要奪回市長的「政治陽謀」。綠營反指藍營造謠抹黑，謝國樑市府執行率低，讓市民失望才是罷免真正理由。

國民黨基隆市議員藍敏煌等人，今天在國民黨基隆市黨部召開記者會指出，東岸商場部分訴訟案日前經法院審理，已駁回舊廠商主張，市府過去依法行政，合法沒問題，也證明民進黨與公民團體想藉由操弄東岸商場案來罷免市長謝國樑，已完全失去正當性。

藍敏煌進一步指出，謝國樑上任後，針對東岸商場重新招標，但原本只是一個單純且成功的促參案卻被模糊焦點，加上民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，演變成反謝國樑的風向，最後更成為發起罷免案的政治陽謀。

藍敏煌強調，民進黨就是市長選輸了想要重選，如今罷免案已成定局，將於10月13日舉行投票，呼籲基隆市民理性面對這場罷免案，並請市民用不同意罷免這一票，反制民進黨的惡質操作，以避免台灣陷入一連串的罷免潮。

基隆市議會民進黨團今天也召開記者會，回應謝國樑陣營近日的指控。

基隆市議會民進黨黨團總召張之豪表示，根據最新出版的審計部決算報告書指出基隆市政府的相關預算執行率低落。這場罷免不是政治對決，而是市民對市長發起的市政總檢討。

民進黨籍市議員鄭文婷表示，如果不是謝國樑近年來的市政荒腔走板，民眾怎麼會發起罷免，國民黨不要再把責任往民進黨身上抹，民進黨沒有能力讓市政倒退。藍營如果想要挽救謝國樑的頹勢，就應該好好的面對市政，而不是整天往別人身上潑糞。（編輯：李錫璋）1130821