罷樑成案 林右昌：基隆市民的覺醒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆20日電）公民團體發起罷免基隆市長謝國樑已成案。民進黨秘書長林右昌今天說，這是小蝦米對抗大鯨魚，也是基隆市民的覺醒與勝利，謝國樑上任以來，根本就是在掏空基隆。

民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天回到基隆參拜地方土地公廟，並與地方人士前往仁愛市場吃小吃。

針對罷免謝國樑已成案，將於10月13日投票。林右昌受訪時說，公民團體過去在尋求連署過程中，受到謝國樑市府動用所有行政資源打壓、阻撓，最後仍有4.3萬人連署，這代表基隆人的覺醒，是「小蝦米對抗大鯨魚」，大家都希望錯亂的市政不要再繼續下去。

林右昌表示，近來國民黨重要人士頻在基隆為謝國樑助講，並說謝國樑做得很好，但這些人不了解謝國樑是全國施政滿意度最後1名的市長，施政滿意度最後1名的市長竟可以說成是做得很好，這樣的邏輯根本不通。

他說，民進黨也沒有這麼大的能耐去連署到這麼多人；根據地方聲音，這次罷免連署其實不分藍綠白，各種黨派都有，大家都希望基隆不能再倒退。國民黨傾全黨之力救謝國樑，只是為了一己之私。

媒體問及，針對東岸商場爭議，基隆市政府稱相關訴訟已4連勝。林右昌認為，市府從頭到尾都畫錯重點，基隆人之所以憤怒發動罷免，東岸商場爭議只是導火線，市民因受不了謝國樑的政策，比如電動機車政見變變變、染疫慰問金跳票、市政亂花錢、市政滿意度排名最後等，這些才是罷樑行動的主因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌指出，謝國樑講「護產」根本是假議題，因為東岸商場的產權只要照原契約、依程序妥善處理，東岸商場產權根本就不是問題，問題就是謝國樑半夜粗暴去闖入商場，引爆爭議。

林右昌表示，大家因為東岸商場，才發現謝國樑在出賣基隆、掏空基隆，東岸商場賤價委商，用這麼低的權利金委託給和謝國樑有密切關係的財團，且時間長達20到30年，不斷把市庫的錢亂花。（編輯：林恕暉）1130820