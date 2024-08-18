張善政：謝國樑是好市長 在做該做的事

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）罷免基隆市長謝國樑投票將於10月13日舉行，桃園市長張善政今天說，基隆市民要看清楚，謝國樑是好市長，在做應該做的事，希望基北北桃一家人的感情及合作機會能繼續，讓市民受惠。

張善政今天到基隆市成功市場推廣桃園黑毛豬產品，謝國樑到場接待，兩人一同品嚐香腸等小吃，並高呼「反惡霸挺善樑，我們不同意（罷免）」。

張善政表示，自2022年基北北桃分別由謝國樑、蔣萬安、侯友宜和他當選市長後，4名市長就像一家人一樣，很多市政建設相互搭配，效果非常好，例如，TPASS通勤月票就受到大家歡迎。

張善政說，基隆市在基北北桃最北邊，桃園市在最南邊，雖然基隆和桃園距離較遠，「但是我們心還是連在一起」，基隆市民應該要看清楚，謝國樑是好市長，在做應該做的事情，希望一家人的感情和基北北桃4個城市的合作機會與管道能繼續下去，一起打造生活圈，讓所有市民都能受惠。

對於主富公司（NET）不滿基隆市府在東岸商場促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議，財政部日前駁回NET的異議。謝國樑說，不只法院，連財政部都認為NET提出的異議完全沒有理由，至今市府與NET（在法律上）已是4比0，這次罷免已越來越沒有正當性。

記者詢問，國民黨將於9月6日舉辦大型造勢活動，是否會邀請立法院長韓國瑜和台中市長盧秀燕出席。謝國樑說，希望國民黨所有同志、好朋友和長官都能夠來參加，由黨中央統一邀請貴賓，他會授權請黨中央全權處理。

此外，基隆中元祭昨天遊行時，罷免團體發現服務台攤位擺放「反罷免」宣傳物，質疑市府違反行政中立。

對此，謝國樑說，相較於國民黨的攤位，嚴格來說，民進黨的攤位在愛三路郵局門口，反而是更顯眼位置，「我想並沒有他們（罷免團體）講的情況發生」。他很樂意與民團對話，讓施政工作能更貼近民意，但這場罷免已變成一種「重選」的手段，他一定會打好這場選戰，把從今年到明年的大罷免潮在基隆就擋下來，以免明年蔓延到全國。（編輯：張銘坤）1130818