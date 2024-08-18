傳少開罰單救謝國樑罷免選情 基隆警局：未要求

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）罷免基隆市長謝國樑投票將於10月13日舉行，傳出基層警員質疑，市警局要求警員減少開違規停車罰單，是為挽救謝國樑選情。市警局表示，並未要求警員減少開單，警方會恪守行政中立。

疑有基隆警員日前在臉書（Facebook）社團「靠北police」發文2篇，指基隆市警察局要求員警極力減少開逕舉單，開白單還要被檢討還是第一次聽到，不知道這樣做是不是為了挽救謝國樑的罷免選情，警局不敢下書面命令，等對話紀錄蒐集完備，換警員去告市警局。

另一篇發文則提到，想不到像他這種平常無作為、無績效的警員，平常處理檢舉違停案件都是到場繞一下，再回報勤務中心掰一下，違停車輛已駛離或已勸導，懶得開逕舉單的他，近期竟然多次受到所長公開表揚，要大家向他學習。

發文指出，他近期處理違停案件，10分鐘內有到場就好，儘量少開違停逕舉單，最好是不要開，因為分局每天都統計各派出所違停逕舉件數，開越少越好，最好是0，這樣才不會被檢討，若開太多逕舉單，分局長會被謝國樑檢討。

對此，基隆市警察局指出，從未要求警員減少開逕舉單，會請分局統計開單件數，主要是要了解各轄區交通違停狀況，再針對各轄屬易遭民眾檢舉違停路段、時段妥適規劃勤務，加強停車秩序整理，以勸（驅）離方式即時排除障礙為主，對於外界質疑，警方定會恪守行政中立。（編輯：張銘坤）1130818