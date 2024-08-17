國民黨質疑介入基隆罷免 中選會：依法選務一體

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（中央社記者劉冠廷、郭建伸台北17日電）中央選舉委員會昨天公告基隆市長謝國樑罷免投票10月13日舉行，國民黨今天質疑中選會無視行政倫理介入基隆罷免，主委李進勇用各種方式放水。中選會澄清，中選會與所屬各地選委會依法是「選務一體」，市縣選委會辦理各項選務，依法受中選會監督。

國民黨今天召開記者會，質疑中選會無視行政倫理介入基隆罷免，發言人楊智伃指出，中選會主委李進勇操控中選會影響查核，包括6月13日無理要求基隆於30天內完成查對，並要求不同筆跡應視為有效連署。6月17日發函要求查對要兩兩一組，逼得基隆人力吃緊。7月8日罕見以親自專人送密件，緊迫逼人。

楊智伃又說，7月12日李進勇親自視察基隆選委會，到現場下指導棋。7月17日再次要求不同筆跡應視為有效連署，無需查詢單等。

與會的國民黨立委羅智強質疑李進勇是罷樑護航隊，在所謂查對的過程中，用各種方式想要放水。

他呼籲基隆市民，這次罷免是踩在基隆人厚道善良上的「惡罷」，10月13日一定要站出來投下「不同意罷免票」，避免發動惡罷的人，用少數來否決一個被多數肯定的市長。

中選會透過聲明指出，公職人員的選舉罷免，由中選會、市縣選委會依法辦理，為公職選罷法第6條所明定；市縣選委會是中選會所屬機關，則為中選會組織法暨直轄市縣市選舉委員會組織準則所明定，且中選會與所屬各地選委會依法是「選務一體」。

中選會舉例，公職選罷法第7條明定，「立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣市議員及縣市長選舉、罷免，由中央選舉委員會主管，並指揮、監督直轄市、縣市選舉委員會辦理之」。

中選會指出，市縣選委會辦理各項選務，依法受中選會監督，亦為公職選罷法第7條所明定。另各項選務辦理期間，中選會暨所屬市縣選委會除依法令調兼各級政府職員外，市縣選委會依法於鄉鎮市區設辦理選務單位，即鄉鎮市區公所設置選務作業中心皆有其法定應辦事項，例如鄉鎮市區公所應負責選務人員招募、投開所場地洽借等各項選務，而該等選務辦理，亦受中選會、市縣選委會指揮、監督與監察，均為公職選罷法所定。

中選會指出，「選務一體」既為法律所定，則中選會暨所屬市縣選委會、所有選務人員均應依法律、法規命令與相關函釋辦理選務，並應適用公務員服務法、公務人員行政中立法等法令規範。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130817