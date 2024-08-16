基隆市長罷免成案 藍委9月起每天輪班街講挺樑

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（中央社記者范正祥台北16日電）中選會宣告基隆市長謝國樑罷免案成案。國民黨立法院黨團今天表示，黨團也會正面迎戰，已全面邀請及安排黨籍立委從9月開始每天輪班前往基隆協助街講、掃街，用具體行動支持認真做事的謝國樑。

中央選舉委員會今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，將於今年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

國民黨團下午透過新聞稿表示，將與謝國樑以正向態度、正面迎戰惡罷，「正面迎戰挺善樑、守護基隆謝國樑」為訴求，呼籲支持謝國樑的鄉親們，於10月13日出門投下反對票，用手中神聖的一票，反惡罷、挺基隆人的善「樑」。

黨團表示，這一場充滿政治報復、政治鬥爭的罷免，實 無正當性，但國民黨團尊重法制、尊重公民提出罷免的權利，更要大聲呼籲善良的基隆鄉親不要再沉默，10月13日要站出來挺「善樑」，投下反對罷免神聖的一票。

國民黨團表示，面對惡罷，黨團也會正面迎戰，已全面邀請及安排黨籍立委從9月開始每天輪班前往基隆協助街講、掃街，用具體行動支持認真做事的謝國樑，也要讓基隆鄉親知道，謝國樑才是為基隆認真打拚的好市長，必須讓他留下來為基隆好好打拚，為基隆打造更好的生活。（編輯：林興盟）1130816