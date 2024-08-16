謝國樑罷免案10/13投票 通過門檻7萬6979人

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（中央社記者林敬殷台北16日電）中央選舉委員會今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，委員會議通過將於今年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出的連署人人數4萬3137人，經查對後符合規定人數3萬6909人，不符合規定人數6228人，連署合格人數符合3萬792人門檻規定，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

依據公職人員選舉罷免法，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上即為通過，換言之，罷免案投票成立，需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。

中選會主委李進勇、中選會副主委陳朝建等人在委員會議後出席記者會並進行相關說明。

李進勇說，本案提議人及連署人名冊查對期間，發生若干失序的狀況，主要原因是，基隆市選委會部分人員沒有辦法融入選務團隊分工合作的體制，又沒有能夠掌握法令規定和中選會函式意旨所致，中選會本於主管選委會的職責，依法指揮監督，也密集跟基隆市選委會溝通，才能把查對的工作導回選務的正軌，完成這次查對的任務。中選會和基隆市選委會仍將本於選務一體法律規定，依法完成後續的選務工作。

針對日前有媒體披露，中選會將於10月5日舉行投票，李進勇表示，其實只是準備階段中各項評估的方案之一，不是唯一的方案。

李進勇表示，選罷法規定的投票日期，是從罷免案成立後20日到60日之間，本罷免案在今天宣告成立後，應在9月5日到10月15日之間辦理投票。有鑒於9月28日是教師節，老師是選務工作人員最主要來源，不應該在老師的節日要求擔任選務工作，9月28日不適合訂為投票日。

李進勇指出，據悉10月5日是被罷免人的生日，被罷免人生日是否適合訂為投票日，各界議論紛紛，為了維持罷免的公平，避免選務事項成為罷免案雙方攻防的不必要議題，經過委員會充分討論後，決定投票日期為影響層面最小的10月13日舉行。

罷免案成立後，中選會也公布接下來選務重要工作日程，8月29日前被罷免人提出答辯書；9月3日前發布罷免公告；9月23日投票人名冊編造完成；10月3日至10月12日辦理公辦電視罷免說明會；10月9日前公告罷免投票人人數；10月13日投票、開票；10月18日前審定罷免投票結果；10月18日公告罷免投票結果。（編輯：蘇志宗）1130816