罷免案10/13投票 謝國樑籲基隆市民投不同意罷免
2024/8/16 15:50（8/16 19:33 更新）
（中央社記者沈如峰基隆16日電）民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案，經中央選舉委員會委員會議通過，將於今年10月13日舉行投票。謝國樑今天呼籲市民屆時出來投下「不同意罷免」這一選項。
謝國樑下午受訪時說，還是要呼籲市民到時出來投下「不同意罷免」這一選項，而不是不出來投票就是支持謝國樑，所以只要宣導到位，讓市民知道選票上還有「不同意罷免」這一選項的話，依目前的民意，他一定會勝選。
媒體詢問，會不會認為這場罷免沒有理由，已不是公民的主張，而是已演變成政黨對決。謝國樑認為，現在的罷免已變成重選的工具，此風不可長，希望台灣不要有這種惡質的罷免風潮，也希望這場罷免謝國樑案成為最後的罷免案。（編輯：李錫璋）1130816
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