謝國樑罷免案成立 民進黨：尊重市民公民權行使

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（中央社記者溫貴香台北16日電）中央選舉委員會今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，委員會議通過將於今年10月13日舉行投票。民進黨發言人吳崢表示，尊重基隆市民的公民權的行使。

吳崢下午接受媒體訪問時表示，對於這個案子，民進黨一直以來立場都很明確，尊重基隆市民公民權的行使，也尊重基隆市民無論贊成或反對的所有意見。

吳崢指出，民進黨包括黨中央、民進黨基隆市議會黨團，還是會本於監督市政，為市民謀福利的角度，繼續檢視謝國樑在市政上的弊端以及到底有沒有改善。（編輯：蘇志宗）1130816