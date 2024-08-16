中選會：謝國樑罷免案成立 10/13投票
2024/8/16 14:59（8/16 16:40 更新）
（中央社記者林敬殷台北16日電）中央選舉委員會今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，委員會議通過將於今年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。（編輯：謝佳珍）1130816
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