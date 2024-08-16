謝國樑罷免案成立 國民黨籲基隆市民投不同意票相挺

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）中央選舉委員會宣布民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，國民黨今天表示，綠營總動員組「罷免國家隊」打壓，基隆市民應「挺善良、反罷免」，支持謝國樑就請務必出來投「不同意票」，一同守護基隆未來。

中央選舉委員會今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，將於今年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

國民黨透過新聞稿表示，民進黨積極介入、推動罷免案，中選會應有的中立性在過程中更是廣遭質疑，不但傷害台灣民主，更形同霸凌基隆市民，國民黨深表遺憾。面對綠營上下總動員組「罷免國家隊」打壓，基隆市民應「挺善良、反罷免」，支持謝國樑就請務必出來投「不同意票」，一同守護基隆未來。

國民黨表示，謝國樑上任後努力打拚市政，依法守護基隆市民的財產不被財團侵占，東岸商場相關訴訟市府迄今已3連勝，可見基隆市府的作法正確，也顯示相關團體發起罷免的政治動作毫無正當性，相信大多數市民不會認同罷免。

國民黨指出，民進黨從頭到尾積極參與基隆罷免案，不僅與公民團體合作推動，總統賴清德、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇更多次到基隆，「罷免國家隊」公然介入施壓，如今如此惡質的罷免成案，形同對台灣民主的再次傷害，令人遺憾。

國民黨說，這次基隆市長罷免案關係重大，民進黨策劃明年發動大罷免潮，想藉由罷免在野立委取得國會多數，讓綠營執政更能為所欲為，呼籲基隆市民出來投下不同意票，一同守住台灣頭，遏止惡意罷免歪風。（編輯：林興盟、謝佳珍）1130816