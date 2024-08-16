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謝國樑罷免案失序狀況多 李進勇：選後檢討懲處

2024/8/16 17:52（8/16 19:42 更新）
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中央選舉委員會16日舉行委員會議，中選會主委李進勇（圖）表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，會議通過將於113年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。中央社記者徐肇昌攝 113年8月16日
中央選舉委員會16日舉行委員會議，中選會主委李進勇（圖）表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，會議通過將於113年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。中央社記者徐肇昌攝 113年8月16日
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（中央社記者林敬殷、沈如峰台北16日電）中選會主委李進勇今天表示，基隆市長謝國樑罷免案正式成案，投票日定在10月13日。李進勇以「若干失序」形容中選會、基隆市選舉委員會日前對查對標準產生歧義情況，至於是否懲處，他說，若有不周到的地方，也許必須加以懲處，選務結束後會進行檢討。

中選會今天舉行委員會議，並於會後宣布由民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，並於10月13日舉行投票。

李進勇於會後記者會表示，本案提議人及連署人名冊查對期間，發生若干失序的狀況，主因在基隆市選委會部分人員沒有辦法融入選務團隊分工合作的體制，又沒有能夠掌握法令規定和中選會函釋意旨所致。

媒體詢問是否懲處，李進勇說，中選會在每一次選務結束後都會檢討，除了業務檢討外，選務人員很辛勞要記功，如果有不周到的地方，也許必須加以懲處，選務結束後會進行檢討。

基隆市選舉委員會總幹事張淵翔告訴中央社記者，過去40天查對期間，除市選委會、基隆市政府民政處，各區公所也支援不少人力，工作非常辛苦、都很審慎作業，中選會有任何指導也配合辦理，而有關中選會提供做法及相關函釋意旨，市選委會沒任何違反，一切依公職人員選舉罷免法及中選會指示辦理，沒什麼好檢討。

針對在野黨立委質疑中選會球員兼裁判，動用國家機器操弄罷免，李進勇說，這是憑空的猜測，大可不必，希望罷免的雙方都各自去做選舉攻防，不要把矛頭轉向中立的選務機關。

中選會副主委陳朝建說，中選會所屬的基隆市選委會依法都是一體，選舉罷免案辦理期間，通通都是選務機關，必須恪遵選務中立，負責的是選務成敗，不去擔保投票的結果，投票結果的數字部分是由基隆市民來決定。

至於罷免投票日非外傳的10月5日，即使最後決定在10月13日舉行，也不是一般人熟悉選舉投票日的週六，而是週日。

李進勇表示，罷免案成立後的20到60天，也就是需要在9月5日到10月15日間辦理投票，由於選務準備也需要時間，所以大概只剩下3個時間點，也就是9月28日、10月5日及10月12日。

經委員會討論，扣除9月28日是教師節，10月5日是被罷免人謝國樑的生日，剩下10月12日。李進勇表示，主要是10月10日是國慶日，10月11日是重陽節，接下來10月12日，則考慮到有些民眾可能藉由彈性請假來調節假期，變成連續假期，一旦如此，中選會要把可能影響的程度降到最低，最後一天影響會是最低的，所以就定於週日。週日定為投票日，過去還是很多例子，特殊狀況時還是會考慮。

中選會資料顯示，第10屆立委台北市第3選舉區缺額補選，投票日定於2023年1月8日、第10屆立委台中市第2選舉區缺額補選及台北市第5選舉區立委林昶佐罷免案，投票日定於2022年1月9日、第9屆立委台北市第2選舉區及台中市第5選舉區缺額補選，投票日定於2019年1月27日，上述均是週日。（編輯：蘇志宗）1130816

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