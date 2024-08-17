基隆市長罷免案 國民黨推反惡罷事實專區

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）民間團體連署罷免基隆市長謝國樑案成立，國民黨今天表示，「基隆反惡罷事實專區」網頁上線，內容包括「粉碎謠言專區」、「翻新基隆亮點全解析」等項目，強調要用事實打破謠言，盼民眾站出來支持謝國樑。

中央選舉委員會昨天通過，罷免基隆市長謝國樑案10月13日舉行投票。

國民黨今天上午召開記者會，發言人楊智伃表示，國民黨推出的「基隆反惡罷事實專區」網頁正式上線，內容包括「惡罷時間軸區」、「粉碎謠言專區」、「翻新基隆亮點全解析」、「揭開弊案遮羞布」、「下載專區」等，呼籲民眾利用專區上的資訊轉傳，支持謝國樑，一起反惡罷。

基隆選出的國民黨立委林沛祥表示，這次基隆罷免案根本是罷凌案，罷免團體對謝國樑的侮辱、跟騷，與霸凌有何不同，希望大家出門投下「不同意罷免票」，杜絕霸凌。

國民黨立委羅智強表示，當初民進黨與側翼發動罷免就是為了東岸停車場，然而東岸停車場2樓以上的商場所有權就是屬於基隆，財團利用前市長林右昌怠忽職守，甚至可能是刻意放水，不將商場登記為基隆市財產的漏洞，藉此侵奪。

羅智強指出，謝國樑就是勇敢捍衛基隆市財產的市長，結果民進黨竟然用這個理由要罷免謝國樑；如今法院3度打臉NET、民進黨以及大日公司，連3勝，請問民進黨、罷樑團體還在鬧什麼，基隆人不是好欺負的。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130817