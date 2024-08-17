蔣萬安挺謝國樑 籲投不同意罷免票遏止政治仇恨

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）中選會通過罷免基隆市長謝國樑案。台北市長蔣萬安今天到基隆力挺謝國樑時說，這次是為罷免而罷免的政治操作，傷害台灣民主，呼籲市民投不同意罷免票，遏止政治仇恨對立火苗。

民間團體發動連署罷免謝國樑案，昨天經中央選舉委員會委員會議通過，將於10月13日舉行投票。

為挽救謝國樑遭罷免危機，蔣萬安上午前往基隆安樂市場，並在謝國樑陪同下，力挺反罷免活動。

蔣萬安致詞時說，謝國樑上任後非常用心推動市政，照顧老幼，是一位充滿愛的市長。

蔣萬安指出，面對這次為罷免而罷免的政治操作，已傷害台灣的民主，呼籲基隆市民用手中的選票，10月13日投「不同意罷免」票，遏止這種政治仇恨對立的火苗，把它撲滅，並讓謝國樑繼續推動市政，讓基隆愈來愈好。

謝國樑表示，感謝蔣萬安到基隆為他加油支持打氣。基隆史上首次罷免案昨天成案後，他覺得罷免與選舉都是憲法制度設計的人民參政權，但選務機關在辦理推動時方法不同，也就是在推動選舉時鼓勵大家踴躍投票，但在罷免時就非常冷處理，幾乎不宣導，導致民眾不但對選票沒有充分理解，也不會出來投票。

謝國樑指出，中選會、地方選委會應透過不同管道加強宣傳，鼓勵大家踴躍投票，提高投票率才能展現民意；如果投票率很低，反而失去憲法設置罷免制度的意義，呼籲大家投下心目中神聖的一票。

媒體詢問，針對中選會主委李進勇昨天批評，此案提議人及連署人名冊在這次查對期間，基隆市選委會部分人員無法融入選務團隊分工合作的體制，又沒有能夠掌握法令規定和中選會函釋意旨，發生若干失序狀況。

謝國樑回應，基隆市選委會都是依法秉公處理，完全公正客觀，完全沒有李進勇所說的混亂情事；針對10月13日舉辦投票，尊重中選會決議辦理。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷表示，國民黨派出許多的名人到基隆為謝國樑站台聲援，顯示藍營已非常著急，因為受邀的這些人士根本不了解基隆，根本沒有用，還是要呼籲謝國樑要誠實面對民意所趨。（編輯：李錫璋）1130817