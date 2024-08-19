傳韓國瑜將為謝國樑站台 綠籲捍衛議事中立

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（中央社記者林敬殷、王揚宇、王承中台北19日電）罷免基隆市長謝國樑案10月13日投票，外傳國民黨9月6日舉辦大型活動將邀請立法院長韓國瑜出席。民進黨立法院黨團今天表示，不要忘了韓國瑜當初是罷免票數遠多於當選得票數，跑去幫謝國樑站台，「是祝福，還是詛咒？」

國民黨基隆市區域立委林沛祥受訪表示，國民黨將於9月6日舉辦大型造勢力挺謝國樑，很早就有邀請立法院長韓國瑜，但還要看韓國瑜時間，尊重韓國瑜的決定；執政黨與其一天到晚去管在野黨，應該好好關心自己黨內的問題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會表示，立法院上個會期，韓國瑜不管主持議事的程序、對議案採取的立場，乃至於參與國民黨單一政黨各項活動，都已經逾越議事中立。

吳思瑤說，如果韓國瑜在罷免謝國樑案，在高度政治爭議下選邊站，為了國民黨，服務國民黨，搶救謝國樑，採取護樑的立場，是否也預設國民黨未來端出選罷法修正案，韓國瑜在主持議事、協商，「已經有政治前提？」韓國瑜應該用行動捍衛議事中立，如果走上基隆街頭，社會民意會有更大一波反彈，「是護樑，還是害樑？」

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰指出，韓國瑜若放下國會議長高度，跑去挺謝國樑，是讓大家再一次想起被罷免的過往。他說，韓國瑜不要忘了當初是怎麼被罷免，是罷免票數是遠多於當選得票數，跑去幫謝國樑，「是祝福，還是詛咒？」「不智到這種程度嗎？」

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對於民進黨立法院黨團質疑韓國瑜出席造勢是逾越議事中立，林沛祥受訪時表示，每個政黨面對挑戰有各自的戰略、戰術，對於民進黨團的想法表示尊重，而民進黨團幹事長吳思瑤的仇恨值也很高，建議吳思瑤還是先關心自己的選區。

林沛祥表示，執政黨與其一天到晚去管在野黨，應該好好關心自己黨內的問題，一天到晚找立法院正副院長的麻煩，沒什麼意思。（編輯：蘇志宗）1130819