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基隆人民是頭家宣講 綠營民代籲罷免親中立委

2025/4/12 18:20（4/12 18:31 更新）
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民進黨基隆市議員鄭文婷（前左5）12日在基隆市舉辦「人民是頭家」政策宣講活動，多名同黨民代與會開講，呼籲民眾罷免親中立委，守護台灣的經濟民主。（鄭文婷提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 114年4月29日
民進黨基隆市議員鄭文婷（前左5）12日在基隆市舉辦「人民是頭家」政策宣講活動，多名同黨民代與會開講，呼籲民眾罷免親中立委，守護台灣的經濟民主。（鄭文婷提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 114年4月29日
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（中央社記者沈如峰基隆12日電）民進黨基隆市議員鄭文婷今天舉辦「人民是頭家」政策宣講，受邀致詞的綠營民代們指出，藍白立委擴權、亂砍預算，呼籲民眾罷免這些親中立委，讓國家正常運作。

對此，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，台灣當前面臨重大經濟困境，但綠營拿著人民是頭家的號召，大搞國家分裂，為了大罷免既抹紅也抹黑。

鄭文婷上午在基隆市華三街橋下舉辦「人民是頭家政策宣講會」，民進黨立委范雲、林楚茵、郭昱晴等人到場宣講，現場並一起呼口號「大罷免、大成功」。

范雲說，出身基隆的國民黨立委林沛祥進入國會後，不但沒有守護基隆交通建設，還刪除相關預算，卡住基隆交通發展。林沛祥也跟著國民黨立委傅崐萁去中國，會見中國大陸全國政協主席王滬寧，傷害國家安全。

林楚茵指出，美國要課徵對等關稅，對台灣企業影響很大，但現在台灣的談判團隊已與美國談判；台灣在70多個國家中被列為第一批談判對象，這代表選對的人、走對的路很重要，選出總統賴清德帶領台灣走正確的方向；反觀藍白立委在立法院偷偷摸摸通過很多法案，造成許多亂象。唯有這次大罷免成功，才可守護台灣的經濟、民主。

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鄭文婷表示，中國軍機與軍艦天天擾台，文攻武嚇沒停過，而國內在野黨立委竟然還在偷偷摸摸擴權、砍預算，呼籲公民自發參加大罷免，讓國家正常運作。

黃申棟指出，林沛祥上任後的點點滴滴皆可受公評，公道自在人心，建議回歸政治的初衷，別忽視了人民反噬的力量。（編輯：戴光育）1140412

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