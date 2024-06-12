基隆電動機車5億元預算表決 民進黨議員退席抗議

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市議會今審查2筆青年電動機車追加預算共新台幣7億元，2億元3.0案刪除600萬元後通過，5億元不用汰舊2.0案，藍綠爭執不下，最終動用表決，民進黨團退席抗議，表決通過。

市府預計下半年推出3.0方案，不限電動機車廠牌，預計每輛補助車體新台幣6萬元，但不補助電池資費，市府為推動政策，向議會提出2億元追加預算。

議會下午審查這筆預算，民進黨市議員鄭文婷指出，此業務已執行多年，為何還要編列行政費、委辦宣導費600萬元，且先前通過的3.8億元預算中有2000餘萬元宣導費用，市府也已委外成立電動機車專案辦公室，建議刪除600萬元。

議長童子瑋最終裁示刪除600萬元預算後通過，且這筆預算僅能作為汰換燃油機車專款專用。

議會緊接著審查2.0方案追加5億元預算，民進黨市議員張顥瀚指出，市府在未經議會審查這筆預算下，早在3月對外公布2.0方案並受理申請，根本把議會當成橡皮圖章，引起許多市議員不滿。

民進黨市議員鄭文婷說，2.0方案已完全背離環保政策，不用淘汰燃油機車，還可以申請一輛新機車，不僅是資源浪費，且不符合先前通過相關預算精神。

無黨籍市議員陳冠羽表示，經估算1.0方案加上2.0方案補助只需6.05億元，扣除去年已追加預算，原則上再編列3億元就足夠，多出的2億元已是基隆市1%的預算，若購買全新電動低地板公車可以買近40台，可大幅提升基隆市公車服務品質。

國民黨市議員連恩典說，5億元預算就是要延續這項政策，市府滾動式調整政策後受到市民支持，沒有道理刪除這筆預算，應該要通過。

由於議員爭執不下，童子瑋裁示表決，經清點後共有26名議員在場，民進黨議員集體退席表達抗議，最終以15票贊成、1票反對，通過5億元預算。（編輯：方沛清）1130612