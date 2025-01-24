主富將上訴基隆東岸商場案 市府盼停止占用

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）主富公司（NET）主張獨資增建基隆東岸商場2樓至4樓而有產權，提出請求確認所有權訴訟，法院今天判決駁回。主富公司表示，會提出上訴。基隆市府指出，盼主富公司依判決停止占用。

主富公司委任律師陳義文到庭聽判後受訪表示，雖然基隆地方法院並未確認主富公司擁有東岸商場2樓至4樓所有權，但也僅是「駁回」主富公司訴訟，法院並未肯認基隆市政府擁有2樓至4樓所有權。

陳義文指出，法院判決理由主要是認為，主富公司無法證明為原始出資人，但東岸商場2樓至4樓，均為主富公司出資新台幣2.9億元興建，且有單據及所有支出憑證，並非由大日公司支出。

陳義文說，市府在2月1日（接管東岸商場）後，才急忙透過地政以行政方式登記商場2樓至4樓產權，但法院並未判決市府擁有2樓至4樓產權，雙方後續絕對會繼續透過訴訟認定，有利事證仍屬於主富公司，畢竟確實是主富公司出資興建2樓至4樓，產權應屬於主富公司，會提出上訴。

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至於法院判決主富公司應將東岸商場1樓NET門市騰空遷讓返還給市府，陳義文表示，市府惡意駁回大日公司針對東岸商場優先續約權，目前正在訴訟中，主富公司會根據此案訴訟進行情況，研議是否上訴。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，謝謝法院還市府公道，並希望NET儘早依判決精神離開現地，停止占用，並讓新廠商得以進駐施工，還給基隆市民一個新的東岸商場。（編輯：林恕暉）1140124