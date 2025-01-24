無證據證明付費蓋增建 主富提東岸商場所有權遭駁

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆東岸商場原營運商大日公司的協力廠商主富公司（NET），主張獨資興建商場2樓至4樓而有產權，主富公司提出請求確認所有權訴訟，法院認定，主富公司無證據證明支付費用，今天判決駁回。

基隆地方法院發布新聞稿指出，基隆市政府與大日公司簽訂營運契約後，大日公司與主富公司簽訂租賃契約。為「提升開發規模」，由市府為起造人辦理拆除、建築執照、使用執照申請等原建物改建的行政作業，由大日公司負責規劃，主富公司為大日公司的協力廠商負責施作，而大日公司同意以免計租金、調整租金及減少租金的方式，支付主富公司所墊付的工程費用。

法院指出，東岸商場2樓至4樓於民國107年2月12日取得使用執照，市府於109年底與大日公司簽訂第2次營運契約，正式將商場2樓至4樓列為市府資產，委託大日公司營運，而大日公司與主富公司第3次協議書，將商場2樓至4樓列為租賃標的。

法院指出，112年1月16日，基隆市政府、大日公司、主富公司三方出席營運案資產清點會議，點交財產清冊包括商場2樓至4樓，均經主富公司人員及大日公司簽名確認。

法院表示，主富公司無證據證明支付費用興建商場2樓至4樓，而原始取得所有權，主富公司所請均非適法應予駁回。基隆地方法院民事庭庭長周裕暐在記者會表示，承審法官判決駁回主富公司請求，但此判決並未認定東岸商場2樓至4樓所有權是否為市府所有。

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此外，市府反訴，請求主富公司將東岸商場1樓NET門市約1302平方公尺空間，騰空遷讓返還給市府，法院指出，市府與大日公司間，第1次、第2次營運契約，均因期滿而消滅，主富公司又無證據證明，市府將受何種不利益，市府以何種不正當行為阻止條件成就，應視大日公司有優先訂約的情事，大日公司已無權占有NET門市。

此外，法院指出，大日公司與主富公司間租約又約定，市府與大日公司間第2次營運契約屆期未續約時，應返還所委託營運資產，主富公司依「占有連鎖」的法理，抗辯有權占有NET門市部分，不足採信。市府所請，應予准許。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140124