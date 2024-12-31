東岸商場優先訂約權開庭 大日指基市府刻意刁難

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆地院今天開庭審理東岸商場優先訂約權訴訟，市府指大日公司因遲未將建物轉移登記給市府，續約時才會將此列入評估項目。大日反駁，移轉登記並非契約義務，市府刻意刁難。

基隆地方法院法官詢問，基隆市府在評估是否續約有4個標題項目，包含提送期程、資產總檢查結果、近年財物狀況，為何將第4項東岸商場所有權歸屬，單獨列為評估指標。

市府委任律師表示，大日公司本應在民國109年間將東岸商場建物移轉登記給市府，但大日公司遲未履行，因此在第2次續約時才會列入是否續約的評估項目。

大日公司委任律師指出，移轉登記東岸商場建物，並非兩造間的契約義務，也非優先訂約作業指引的評估事項，市府以此為由，否定大日公司的優先訂約資格，顯然沒有理由。

大日公司委任律師表示，況且市府已於3月間自行將東岸商場建物登記為市府所有，顯然無需大日公司配合，也可完成建物登記，更顯見市府以大日公司未完成建物登記為由，否定大日公司的優先訂約資格，實屬刻意刁難。

法官另詢問，大日公司倘獲得勝訴判決，可獲得的利益為何。對此，大日公司委任律師回答，倘獲得勝訴判決，可持勝訴判決續與市府就東岸商場議約條件進行協商。

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市府委任律師認為，東岸商場已由微風集團經營中，假設大日公司獲取勝訴判決，也無從立即經營東岸商場，微風集團經營期限屆滿後，尚須市府經過正式招商程序，才可確認訂約的對象，大日公司並非可持法院的判決，直接與市府締約，因此市府認為，大日公司的實益應在於損害賠償請求。

市府委任律師表示，縱使大日公司取得勝訴，也只是取得再次議約權利，市府是否締約，仍需考量其他諸多因素，大日公司可能無法取得續約資格，特別是基隆地檢署發現，大日公司在東岸商場有涉及刑事案件，對大日公司締約應當有影響。（編輯：戴光育）1131231