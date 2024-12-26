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基隆東岸商場爭議
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基隆東岸商場爭議1/73
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基隆東岸商場所有權辯論終結 114年1月24日宣判

2024/12/26 20:49（12/26 21:08 更新）
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圖為基隆東岸商場外觀。（中央社檔案照片）
圖為基隆東岸商場外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆地院今天審理東岸商場確認所有權訴訟，NET主張獨資興建2樓至4樓擁有產權，市府指大日公司有出資，NET無從取得產權。今天辯論終結，法官諭知明年1月24日下午4時宣判。

大日公司於民國105年間取得東岸商場營運權後，隨即與主富公司（NET）簽訂租賃契約，將包含與基隆市政府優先續約2次的3年和2年在內，共10年全部納入合約，把1樓和2樓交由NET營運，NET並主張出資增建2樓至4樓，因此擁有2樓至4樓產權。

大日公司與市府完成第1次3年續約，合約至去年底截止，但大日公司並未獲得第2次續約，市府決定重新招標，經評選後，由微風集團得標，接手營運東岸商場，市府並於3月7日將2樓至4樓產權登記為市府所有，NET提出確認所有權訴訟。

NET委任律師陳義文今天向中央社記者表示，NET主張，東岸商場在營運期間，市府本來就有進行績效評估，大日公司連續2年都獲得應該予以續約的分數，市府卻未依照合約，決定不予以續約。

陳義文說，東岸商場2樓至4樓本來就是NET出資興建，且在有獨立出口情況下，市府不可能透過移轉而取得產權，產權就是屬於NET。在發生土地權限爭議時，應該交由法院判決，但市府卻惡意指示地政事務所強行登記，也讓大家發現，原來2月1日凌晨警方違法攻堅，市府違法接管商場當下，其實市府根本沒有產權。

市府委任律師葉慶元表示，市府在今天開庭舉出明確證據，證明東岸商場1樓，甚至2樓至4樓產權都屬於市府，NET雖主張2樓至4樓是NET獨資興建，但大日公司舉出具體明確契約，證明有以租金減免方式出資新台幣5000萬元。

葉慶元說，顯然東岸商場2樓至4樓並非NET獨資興建，更無從取得產權，既然沒有產權，也就不會有所有權，至於1樓部分，NET既然不爭執所有權，也應當返還市府。（編輯：方沛清）1131226

NET主張擁有東岸商場地上2至4樓產權。（中央社製圖）
NET主張擁有東岸商場地上2至4樓產權。（中央社製圖）
NET與基隆市府主張比較。（中央社製圖）
NET與基隆市府主張比較。（中央社製圖）
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