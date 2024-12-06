基隆東岸商場優先訂約訴願 財政部決定不受理

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府接管東岸商場引發爭議，大日公司與主富公司（NET）向財政部提起行政執行及優先訂約訴願，市府今天表示，經財政部訴願委員會審議後，4日發函市府決定不受理。

基隆市政府交通處今天表示，根據財政部訴願決定書，優先訂約部分，市府以民國112年10月17日函通知大日與NET審查結果為不通過，此函是基於契約關係而為的決定，非屬行使公權力對外發生法律上效果的單方行政行為，而是私法行為，如有所爭執，應循民事相關程序解決。

交通處副處長黃詩涵指出，市府受理東岸商場優先訂約申請階段，大日公司從未完整提報商場資產總檢查結果，無從評估資產現況，檢視大日公司提送近3年財務資料，僅有片面提出數字，卻無相關財務收支證明資料，依據促參法尚難衡酌未來投資財務條件，市府無據續辦理優先訂約。

至於強制接管部分，交通處表示，根據財政部訴願決定書，市府2月1日行政執行是依促參法第54條規定，「民間機構應於營運期限屆滿後，移轉公共建設予政府者，應將現存所有之營運資產或營運權，依投資契約有償或無償移轉、歸還予主辦機關」執行辦理。

大日公司於民國105年間取得東岸商場營運權後，隨即與NET簽訂租10年契約，把1樓和2樓交由NET營運，合約內容也明訂，若大日公司未取得營運權，雙方視同終止合約。

NET主張出資增建東岸商場2樓至4樓，並強調擁有產權，市府與NET各執一詞，NET提出確認所有權訴訟，現正在基隆地方法院審理中。

由於大日公司未獲得續約，市府2月1日凌晨以機具切開門鎖接管東岸商場，後續交由得標廠商微風集團進駐，大日公司提出確認優先訂約權訴訟，基隆地方法院排定12月31日開庭。（編輯：李錫璋）1131206