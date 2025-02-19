控謝國樑接管東岸商場涉強盜檢方不起訴 NET：絕對提再議

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市政府接管東岸商場，主富公司（NET）提告基隆市長謝國樑等人涉犯加重強盜等罪嫌，基隆地檢署今天做出不起訴處分。主富公司表示，絕對會提起再議，捍衛法治精神。

主富公司主張獨資增建東岸商場2樓至4樓而擁有所有權，基隆市府去年2月1日凌晨0時許破壞增建物門鎖接管後，將東岸商場交給得標廠商微風集團經營，主富公司提告，謝國樑等共12人涉犯加重強盜等罪嫌，檢察官今天予以不起訴處分。

針對不起訴處分，主富公司委任律師陳義文指出，他無法理解短短一個晚上的違法強盜行為，基隆地檢署必須耗費一整年才能做出決定；其次，檢察官的判斷依據，無非是以過往在文件的約定相關點交程序，認定謝國樑等人主觀上沒有強盜的意思。

陳義文說，基隆市府在接管前，主富公司已在現場張貼公告，表明增建物產權屬於主富公司所有，並舉行記者會，呼籲市府官員接管無法令或裁判依據，但他不明白的是，檢察官為何還要為市府蒙上遮羞布，閉著眼睛看不見事實做出不起訴處分，為違法行為背書。

他表示，就算是一般的民事租約糾紛，房東要收回房客的房屋，在有爭議情況下，都要透過法院的強制程序才能收回，透過判決才能釐清。

陳義文指出，難道基隆地檢署要告訴市民，出租房屋在有爭議下完全不用管法律，不用透過判決，只要市長要收回，警察願配合，房東可以破壞門鎖，強行進入房客的房間，取走資產掌控所有出租範圍。

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對於不起訴處分，基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府辦理東岸商場招標及移交等作業都依法行政，感謝檢察官還給市府清白，證明市府的點交程序並未違法，市府會持續捍衛市民權益，並在既有基礎上繼續努力，推動基隆市的發展。

基隆地檢署發言人陳照世指出，由於東岸商場增建物案屬社會矚目案件，檢察官在認定時，需要時間調閱相關契約文書，並綜合證人證詞及相關證據後審慎認定，且此案涉及產權爭議，為避免認定上歧異，且為求慎重，檢察官認為應參考民事訴訟結果再綜合判斷，絕無故意拖延此案情事。（編輯：戴光育）1140219