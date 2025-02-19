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基隆東岸商場爭議1/82
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接管東岸商場被告強盜罪嫌不足 謝國樑不起訴

2025/2/19 15:06（2/19 15:51 更新）
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基隆市長謝國樑。（中央社檔案照片）
基隆市長謝國樑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市政府接管東岸商場，主富公司（NET）提告基隆市長謝國樑、時任市府交通處長王圳宏等12人涉犯加重強盜等罪嫌，基隆地檢署今天偵查終結，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

主富公司主張，獨資增建東岸商場2樓至4樓，因而應享有所有權，謝國樑、王圳宏、市府交通處停車管理科長張以正、時任基隆市警察局第一分局分局長林詔徹，去年2月1日凌晨0時許，由謝國樑指示林詔徹，派遣警力至東岸商場，再由王圳宏等共8人破壞增建建物門鎖，侵入、竊占建物，使主富公司無從進入、使用。

NET與基隆市府主張比較。（中央社製圖）
NET與基隆市府主張比較。（中央社製圖）

主富公司因此提告謝國樑、王圳宏、張以正、林詔徹等共12人，涉犯無故侵入他人建築物、竊占、加重強盜及毀損罪嫌。

基隆地檢署表示，東岸商場增建物為大日公司受託經營期間所興建，主富公司雖主張獨資興建增建部分，但依大日公司證述，有給予租金減免充作出資，增建物是否為主富公司獨資興建，確有疑義。

檢方指出，依主富公司與大日公司簽立的106年協議書中，主富公司表示向大日公司承租部分包含東岸商場增建物，則主富公司對增建物是否享有所有權也有疑問。

檢方表示，增建完畢後，市府與大日公司簽立第1次續約，可知大日公司同意增建物所有權歸市府，且營運期屆滿，若大日公司未將受託營運資產交還予市府，市府得逕行收回包含增建物在內全部委託營運資產。

檢方指出，主富公司於民國109年間也出具合作同意書，表明願意遵守約定，因此大日公司未取得第2次續約後，市府認定資產均應歸還，但主富公司未配合返還情況下，市府得逕行收回並辦理營運移轉，並非無據，難認謝國樑等人主觀上有違法犯意。

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檢方表示，主富公司雖曾以增建物產權爭議提出民事保全程序，但營運移轉程序前，已分別經法院裁定主富公司無理由，或由主富公司自行撤回聲請，謝國樑等人主觀上認主富公司相關民事保全程序已敗訴或撤回，且無從認知增建物仍有涉訟爭議情況下辦理營運移轉，尚難認主觀上有何非法侵奪主富公司財產權的犯意。

此外，檢方指出，被告等人進入東岸商場增建物後，僅對公共區域及營運管理所需的設備進行營運移交，對私人物品均未挪動，難認被告等人有強盜犯意。（編輯：林恕暉）1140219

基隆市政府接管東岸商場（圖），主富公司（NET）提告基隆市長謝國樑等12人涉犯加重強盜等罪嫌，基隆地檢署19日偵查終結，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。中央社記者王朝鈺攝 114年2月19日
基隆市政府接管東岸商場（圖），主富公司（NET）提告基隆市長謝國樑等12人涉犯加重強盜等罪嫌，基隆地檢署19日偵查終結，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。中央社記者王朝鈺攝 114年2月19日
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基隆市長謝國樑接管東岸商場遭告強盜 檢偵結不起訴
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