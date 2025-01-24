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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市府將東岸商場委由微風集團經營，原營運商大日公司的協力廠商主富公司（NET），主張獨資興建商場2樓至4樓而擁有產權，提出確認所有權存在訴訟，基隆地院今天判決駁回。以下為東岸商場大事記。

--民國105年1月1日，基隆市政府與大日開發公司簽訂「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，合約至109年12月31日，合約規定優先訂約次數以2次為限，第1次3年，第2次2年。合約到期前，市府與大日公司第1次續約3年，續約至112年12月31日。

--105年，大日公司與NET簽訂租賃契約，將1樓及2樓交由NET營運，雙方簽訂近10年合約至114年12月31日，合約內容也明訂，若大日公司未取得營運權，雙方視同終止合約。

--112年12月8日，NET向基隆地方法院提出確認東岸商場2樓至4樓所有權訴訟。

--113年1月16日，大日公司未獲得第2次2年續約，基隆市長謝國樑宣布東岸商場將由微風集團接手，2月1日起進駐。

--113年1月22日，NET登報指控基隆市政府招商作業涉及違法，並主張商場2樓至4樓是NET獨資新台幣2.89億元興建，擁有2樓至4樓建物產權，並出示地籍謄本，指市府僅登記1樓到地下4樓的產權。

--113年2月1日，基隆市政府凌晨切開門鎖接管東岸商場，NET提告基隆市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。

--113年3月7日，基隆市政府將東岸商場2樓至4樓產權登記為市府所有。

--113年9月4日，台灣高等法院裁定，NET以新台幣9000萬元供擔保後，在事件撤回、和解或判決確定前，基隆市政府不得變更東岸商場2樓至4樓現狀，基隆地方法院前往東岸商場執行假處分。

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--113年4月17日，東岸商場確認所有權訴訟首度開庭。

--114年1月24日，基隆地方法院宣判。（編輯：張銘坤）1140124