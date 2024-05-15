NET指謝國樑恫嚇毀損民產 基市府：依法行政

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆東岸商場產權爭議，原營運廠商主富服裝公司（NET）今天在報紙刊登廣告，指市長謝國樑發函恫嚇毀損民產，大剌剌在事後卸責滅證。基隆市府表示，市府依法行政，捍衛市民財產。

NET今天在報紙刊登廣告指出，謝國樑2月1日指揮市府官員率警強占民產，5月2日不顧基隆地檢署偵辦，發函恫嚇毀損民產，視法律於無物，悖離司法程序，NET依法維護權益，絕不姑息養「惡」。

NET委任律師陳義文指出，市府在2月1日凌晨，以電鋸等破壞工具將商場所有出入口，將控制設備、空調、水電、消防等機房，及保全室、NET 商場管理室全部占用，導致 NET員工無法進入，就連商場所有營運資料、監視內容、私人財物都被霸占。

陳義文說，NET在3月4日羅列受損失清單要求基隆市府返還，市府非但置之不理，在案發3個月後，謝國樑發文予NET，將相關財物設備稱為「未依規定撤離留置現場之物品」，要脅NET 自行在5月20日向微風集團私下取回，否則謝國樑就要以市府名義，將全部當作「無主廢棄物」清除。

陳義文說，謝國樑利用基隆地檢署基於對市府的尊重，沒有在第一時間保全證據，而是勸諭先自行返還的機會，扭曲事實以規避責任。謝國樑此種大剌剌的事後卸責滅證作為，已完全踐踏基隆地檢署諭知由被告自行返還的善意，更迫使檢方在有意無意間成為刑事被告私下處分刑事證據的共犯。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府依法行政，捍衛市民財產，相關案件已進入司法程序，請各方靜待且尊重審理結果。

基隆地檢署指出，相關爭議財物，由微風集團造冊保管中，又微風集團代表於開庭時表示願意將NET所爭執的員工財物先行返還，檢察官考量NET所主張屬於公司員工的財物為何，NET最為瞭解，在雙方同意下，建議NET可先與微風集團聯繫點收，若有缺漏或存有爭議部分再行陳報處理。

基隆地檢署表示，過程中檢察官並未指示市府或被告等人介入或協助處理，更無所謂「成為刑事被告私下處分刑事證據的共犯」。（編輯：張銘坤）1130515