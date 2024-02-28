林右昌質疑謝國樑下令闖東岸商場 基市：非事實

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）內政部長林右昌質疑警方夜闖東岸商場，是否為基隆市長謝國樑下令。市府表示，謝國樑參與交通處會議是為瞭解點交過程適法性及需要警方協助內容，非外界指控下令，「這是不實內容」。

前基隆市長、內政部長林右昌今天上午前往嘉義縣，出席228事件77週年中樞紀念儀式受訪表示，謝國樑在1月31日晚間，是不是親自召開應變會議並沙盤推演，2月1日警察夜闖東岸商場，是不是謝國樑下令，這其實才是社會最關心，也是此事件為何會引起這麼多討論及這麼大風波最關鍵點。

基隆市政府發言人余治明透過影片表示，基隆市政府與大日開發公司的OT（營運、移轉）契約終止，大日公司和主富服裝公司（NET）的租約也會隨之終止，且依照OT契約第12條規定「如逾期未依本契約返還（移轉）、點交營運資產或撤離人員者」，市府得逕行取回資產。

余治明說，市府1月31日下午開始點交東岸商場，先完成地下停車場部分，2月1日凌晨接續完成商場的公共設施，當天開鎖的空間都是機房、中控室和消防設備等公共空間，沒有進入商家，因為市府取得營運權後，才能依新約將營運權交給新廠商，他並舉台北市政府也曾於民國96年強制接管小巨蛋。

余治明表示，東岸商場點交過程中，交通處負責張貼公告、開門、錄影等，並沒有動到NET所有的動產，也沒有進入店面空間，而警察局基於行政協助立場，派專員在現場維持秩序，避免民眾在現場滋擾，以順利完成公務。（編輯：李錫璋）1130228