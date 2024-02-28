謝國樑遭疑吸毒要求道歉 林右昌：刻意指控模糊焦點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）基隆東岸商場易主產權爭議，對於前市長、內政部長林右昌質疑吸毒部分，基隆市長謝國樑要求道歉；林右昌今天說，謝國樑刻意做這樣指控，只是為模糊焦點、轉移焦點。

228事件77週年中樞紀念儀式今天在嘉義縣政府前廣場舉行，林右昌出席並接受媒體聯訪。

對於基隆東岸商場易主發生產權爭議、謝國樑澄清絕對沒有吸毒並要求質疑的林右昌公開道歉，林右昌說，謝國樑對於這個事情反應有些啼笑皆非，日前在回應媒體時表示，謝國樑在開直播時，很多民眾都看到了，也都覺得說謝國樑是不是瘋了，或者是喝酒了、嗑藥拉K，「並不是我去指控他有沒有吸毒」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌指出，謝國樑是畫錯重點，「我的話他沒有聽清楚」，刻意去做這樣指控，只是為模糊焦點、轉移焦點。

林右昌說，謝國樑最重要的是應該回答社會的疑慮問題，「在1月31日晚上，他自己是不是親自開了應變會議、沙盤推演，2月1日警方夜闖商場，是不是他下令的？」這其實才是社會最關心的部分，也是這起事件為何會引起社會這麼多討論的關鍵點。（編輯：陳仁華）1130228